"Енергоатом" запропонував антикорупційним організаціям проаналізувати закупівлі в ядерній галузі

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС країни, запропонувала представникам антикорупційних організацій проаналізувати особливості закупівель у ядерній галузі, йдеться в повідомленні компанії.

У повідомленні наголошується, що українські ЗМІ досить часто негативно описують тендерні закупівлі, що здійснюються «Енергоатомом». Крім того, часто компанію звинувачують в тому, що вона віддає перевагу або фірмам, пов'язаним з корупційними схемами, або проводить закупівлю в одного учасника.

«У зв'язку з цим «Енергоатом» пропонує представнику будь-якої антикорупційної організації, яка активно бере участь у процесах розробки нового законодавства і має авторитет у соціумі та політикумі, на практиці проаналізувати процедури та особливості закупівель у ядерній галузі», - заявили в компанії.

При цьому наголошується, що «Енергоатом» не раз засуджували за закупівлю обладнання у компанії олігарха Костянтина Григоришина, альтернативи якій на тендері не було. Також вказується, що деякі ресурси регулярно коментують закупівлю у фірм, пов'язаних з нинішньою, колишньою владою або просто одіозними персонажами, тоді як чинне законодавство не передбачає можливості вибору контрагента залежно від політичного забарвлення бенефіціара.

Таким чином, у компанії запропонували представнику антикорупційних організацій протягом місяця повноцінно відстежувати роботу підприємства «Атомкомплект» разом з керівництвом цього підприємства. «Атомкомплект» є відокремленим підрозділом НАЕК «Енергоатом», який спеціалізується на закупівлі для АЕС.

«Ми пропонуємо не тільки вивчити нинішні процедури, а й відпрацювати пропоновані зміни, особливо з урахуванням рекомендацій ЄС, які час від часу стають предметом спекуляцій з боку окремих політиків», - наголосили в «Енергоатомі».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.