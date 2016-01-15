Україна за рік імпортувала вугілля на $1,6 мільярда, майже половину купила в Росії

Україна у 2015 році імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 млрд дол., повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України торік були Росія, США і Казахстан.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому виразі становив 771,3 млн дол. (47,2% витрат на імпорт твердого палива), з США - 400 млн дол. (24,5%), з Казахстану – 123,7 млн дол. ( 7,6%). На решту країн припадає 338,2 дол.

Експорт кам'яного вугілля і антрациту у 2015 році становив 50,124 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2014 році імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,773 млрд дол.

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Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок бойових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована значна частина шахт.

Близько 60% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.