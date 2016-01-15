"Газпром" офіційно відмовився від закупівлі туркменського газу

"Газпром експорт" офіційно повідомив "Туркменгаз" про дострокове припинення в односторонньому порядку контракту купівлі-продажу газу з 1 січня, йдеться в повідомленні туркменської компанії, пише РИА Новости.

"Державний концерн "Туркменгаз" інформує, що "Газпром експорт" також офіційно повідомив "Туркменгаз" про дострокове припинення в односторонньому порядку договору купівлі-продажу газу з 1 січня 2016 року", — йдеться в повідомленні.

На початку січня "Туркменгаз" заявляв, що "Газпром експорт" повідомив туркменську сторону про припинення прийому туркменського природного газу.

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До світової економічної кризи 2008 року Росія була основним покупцем туркменського природного газу. Тоді Туркменістан поставляв до Росії близько 50 мільярдів кубічних метрів природного газу в рік. Криза скоротила ці обсяги до 10 мільярдів кубометрів на рік, а в 2015 році — до 4 мільярдів кубометрів.