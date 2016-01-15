Нафта продовжує дешевшати: Brent вперше з 2004 року впала нижче $29

Ціна на нафту північноморської марки Brent на торгах 15 січня впала нижче позначки в $29 за барель, про це свідчать дані торгів, пише РБК.

Ввечері вартість бареля Brent торгувалася на позначці $28,95. Настільки низька ціна на Brent в останній раз була зафіксована 6 лютого 2004 року.

Пізніше нафта відскочила, і барель Brent вже торгувався дорожче $29. Торги відкрилися на позначці в $31,01, в той час як вчорашні були завершені на рівні $30,88 за барель.

Ціни на нафту стрімко падають з кінця 2015 року. Експерти пов'язують це з очікуваннями наслідків від зняття санкцій з Ірану.

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Раніше міністр нафти Ірану Біджан Намдар Занганех говорив про готовність збільшити видобуток на 0,5 млн бар./добу протягом декількох тижнів після зняття санкцій і ще на стільки ж в межах шести місяців.