Reuters: "Газпрому" доведеться зменшити об'єми поставок газу до Китаю

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела, близькі до енергетичного гіганту Росії, передає Deutsche Welle.

Переглядати оптимістичні плани доводиться через падіння світових цін на енергоносії та невизначеність, що нависла над китайською економікою.

Джерела запевняють, що надзвичайно дорогий проект трубопроводу, який є частиною стратегічного розвороту на схід президента РФ Володимира Путіна, буде побудовано за планом. Тим не менше, вони визнають, що продажі в Китай спочатку будуть нижчими, ніж передбачалося, коли Москва в травні 2014 досягла угоди з Пекіном вартістю 400 мільярдів доларів США.

"Ми почнемо виконувати угоду в 2019 році, але обсяги можуть бути меншими, ніж спочатку очікувалося", - передає Reuters слова джерела в "Газпромі".

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Як повідомляється, Москва прагне "розвороту на Схід", щоб зменшити свою залежність від експорту енергоносіїв на Захід через низку подій, зокрема, анексію Криму Росією та підтримку нею сепаратистів на Сході України.

Поставки газу через газопровід "Сила Сибіру", ​​​​повинні розпочатися із обсягу в п'ять мільярдів кубометрів на рік та поступово піднятися до 38 мільярдів кубів, згідно з контрактом, який розрахований на 30 років. Остання цифра - це трохи менше, ніж зараз у "Газпрому" купує Німеччина. Але Китай знаходиться у вигідній позиції покупця на ринку, який заповнений енергоносіями з інших джерел. Зокрема, йдеться про скраплений природний газ з Катару та Австралії і газ із Центральної Азії.

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Як повідомляється, механізм ціноутворення в контракті так і не був розкритий громадськості. За словами аналітиків, для того, щоб досягнути беззбитковості експорту російського газу до Китаю ціна на нафту повинна бути не нижче 80 доларів за барель. А цей рівень, як вважається, навряд чи можливий у середньостроковій перспективі. Якщо на момент угоди сира нафта торгувалася вище 100 доларів США за барель, то зараз вона впала до 30 доларів. За цей же період сповільнилося і зростання китайської економіки.

"В будь-якому разі, обсяги будуть нижчими (ніж повідомлялось раніше, - ред.), - цитує Reuters інше джерело, близьке до "Газпрому" та знайоме з переговорами з Китаєм. - "Газпром" обрав складний шлях і помилився".