У Міненерго заявили про зниження ціни на бензин у деяких мережах АЗС

Ціна бензину в деяких мережах автозаправних станцій почала знижуватися на фоні домовленостей з нафтотрейдерами, досягнутими в ході наради за участю керівництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості та Антимонопольного комітету за дорученням прем’єр-міністра України.

Про це повідомили в прес-службі Міненерго.

«За результатами моніторингу ринку, який проводить відповідна експертно-аналітична група, низка автозаправок 16 січня о 00:00 почала зниження ціни на бензин та дизельне пальне. Зокрема автозаправки «Укрнафта», «Сентоза», «Авіас», «Мавекс», ANP, «Маршал» знизили ціну на бензин на 50 коп. та ціну на дизельне пальне на 1 грн. 50 коп, - повідомили в Міненерго. - Заправки UPG знизили ціну бензину на 50 коп., дизельного пального на 75 коп».

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В міністерстві зазначили, що є передумови до того, що і інші гравці на ринку в найближчі кілька днів долучаться до тенденції зниження цін, реагуючи на подешевшання нафти.

Як повідомляв УНІАН, Міненерго провело 13 січня зустріч з операторами українського ринку нафтопродуктів. В міністерстві зазначали, що наразі Україна імпортує близько 70% нафтопродуктів, а на ціноутворення впливає як ціна на нафту, так і валютна ситуація, ставки акцизів на паливо і логістика.