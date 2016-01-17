Іран планує до осені збільшити експорт нафти вдвічі

Іран має намір негайно збільшити експорт нафти на 500 тис. барелів на день. Про це заявив заступник міністра нафти Ірану з питань комерції і міжнародних відносин Амір Хусейн Заманінья, повідомляє Bloomberg.

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Він також додав, що збільшити експорт ще на півмільйона барелів на день країна планує в найближчі місяці.

У свою чергу міністр нафти Ірану Біджан Намдар Зангане заявив, що цього показника буде досягнуто за 6-7 місяців, пише "Прайм".

Нагадаємо, 16 січня МАГАТЕ опублікувало доповідь про те, що Іран виконав всі умови угоди, яка передбачає заморожування його ядерної програми. Пов'язані з цим міжнародні санкції проти нього були зняті.

Скасування санкцій дозволяє Ірану негайно збільшити експорт нафти - це може чинити додатковий тиск на ринок, де в останні місяці склався надлишок пропозиції. Світові ціни на нафту різко впали в кінці 2015 - початку 2016 року.

Зняття санкцій також означає, що Іран отримає доступ до приблизно 50 мільярдів доларів, які були заморожені на його рахунках. Крім того, Іран зможе закуповувати обладнання та технології, доступ до яких був обмежений