Вартість нафти марки Brent оновила 13-річний мінімум після зняття санкцій з Ірану

Про це повідомляється на сайті біржі.

Це найнижчий рівень за останні 13 років. Експерти пов'язують падіння цін на нафту зі скасуванням санкцій проти Ірану, передає Reuters.

"Зараз Іран може продавати стільки нафти, скільки хоче, тому, кому захоче, і за тією ціною, за якою може", - заявив агентству директор програми Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Річард Неф'ю.

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Також варто зазначити, що незабаром вартість нафти Brent зросла до 28,65 доларів за барель.

Вчора УНІАН повідомляв, що Іран має намір негайно збільшити експорт нафти на 500 тис. барелів у день. Зазначається, що збільшити експорт ще на півмільйона барелів на день країна планує найближчими місяцями.