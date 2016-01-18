Україна протягом тижня відібрала зі сховищ майже 600 мільйонів кубометрів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 9 по 16 січня скоротилися на 4,5%, або на 582 мільйона кубометрів, - до 12,322 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ скоротився до 73 мільйонів кубометрів з 90 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує купувати газ в 2016 році за ціною менше 200 доларів за тисячу кубометрів.

Разом з тим, в бюджеті на 2016 рік закладена середня ціна на газ для України на рівні 225 доларів за тисячу кубометрів.

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За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна володіє комфортним запасом газу і купуватиме лише за найвигіднішою ціною, а необхідності купувати великі обсяги наразі немає.