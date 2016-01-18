"Енергоатом" у 2015 році збільшив дохід від реалізації електроенергії на 42%

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, в 2015 році збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2014 роком на 41,6% - до 39,345 мільярда гривень, йдеться в звіті компанії.

Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію за минулий рік склали 35,326 мільярда гривень (89,8%).

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 10,131 мільярда гривень.

Вироблення електроенергії компанією за 2015 рік зменшилася порівняно з 2014 роком до 87,840 млрд кВт/год з 88,573 мільярда кВт/год. В минулому році частка "Енергоатому" на українському ринку електроенергетики перевищила 57,3%.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,794 мільярда гривень.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужностю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.