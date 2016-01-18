Націнка і податки становлять близько 60% вартості нафтопродуктів в Україні – Міненерговугілля

Націнка власників мереж АЗС і податки становлять близько 60% вартості бензину та дизельного палива в Україні, йдеться в звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

За даними міністерства, тільки близько 40% у структурі ціни на бензин і дизпаливо становить закупівельна вартість нафтопродуктів, близько 80% яких Україна імпортує.

Так, за даними міністерства, закупівельна вартість бензину А-92 у другій декаді січня становить 7,15 гривні за літр, бензину А-95 (Євро-5) – 7,57 гривні за літр, дизельного палива – 6,07 гривні за літр.

При цьому, як зазначили в міністерстві, сумарні податки в структурі бензину А-92 складають 7,67 гривні за літр, бензину А-95 – 7,89 гривні за літр, дизельного палива – 5,26 гривні за літр.

Торгова націнка власників мереж АЗС в Україні, яка включає витрати на збут і адміністративні витрати, у структурі ціни бензину А-92 становлять 3,1 гривні за літр, бензину А-95 – 3,18 гривні за літр, дизпалива – 3,55 гривні за літр.

Таким чином, за даними Міненерговугілля, індикативна ціна на бензин А-92 на другу декаду січня становить 18,92 гривні за літр, бензину А-95 – 19,67 гривні за літр, дизпалива – 16,02 гривні за літр.

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Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин та ключові нафтотрейдери України 13 січня домовилися, що ціни на бензин і дизельне паливо мають відреагувати на падіння вартості нафти протягом двох тижнів.

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За результатами моніторингу ринку міністерством, ряд автозаправок 16 січня в 00:00 почали зниження ціни на бензин і дизельне паливо. Зокрема, автозаправки "Укрнафта", "Сентоза", "Авіас", 2Мавекс", ANP, "Маршал" знизили ціну на бензин на 50 копійок і ціну на дизельне паливо на 1 гривню 50 копійок. Заправки UPG знизили ціну бензину на 50 копійок, дизельного палива - на 75 копійок.