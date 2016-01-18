Ціна на нафту з Північної Дакоти впала нижче нуля

Компанія Flint Hills Resources згодна купити нафту сорту North Dakota Sour, якщо їй доплатять за неї 0,50 долара/барель, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

У січні 2014 року ця марка коштувала 47,60 долара, але до січня 2015 року подешевшала до 13,50 долара/барель.

"North Dakota Sour є вкрай низькоякісним сортом з високим вмістом сірки. За повідомленням виконавчого віце-президента далласской компанії Turner Mason Джона Ауерса, з 2011 року компанія Enbridge перестала надавати свої нафтопроводи для високосірчистої нафти і її доводиться вивозити вантажівками та залізничним транспортом, що значно збільшує витрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на North Dakota Sour припадає менше 15 тисяч барелів на добу із загального видобутку нафти в Північній Дакоті. Для порівняння, в західній частині штату розташована сланцева формація Баккен, яка щоденно видобуває 1,1 мільйона барелів низькосірчаної нафти.

Представник Flint Hills Джейк Рейнт не відповів на телефонний дзвінок і запит Bloomberg по електронній пошті з проханням прокоментувати цінову політику компанії.

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Нафта з високим вмістом сірки в цілому коштує менше, оскільки для її переробки потрібно спеціальне обладнання, пояснює агентство. Bloomberg також нагадує, що минулого року в канадському центрі нафто- і газовидобутку Едмонтоні пропан протягом трьох місяців продавався за негативною ціною, тобто продавці доплачували покупцям.

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На думку Ауерса та президента Lipow Oil Associates з Х'юстона, якщо виробникам доводиться платити, щоб у них купили нафту, то залишається тільки один вихід - припинити видобуток.