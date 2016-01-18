Ціна на нафту з Північної Дакоти впала нижче нуля

13:31, 18 січня 2016
Енергетика
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Покупець одного з сортів американської низькоякісної нафти зажадав від продавця доплатити, аби він забрав сировину.

REUTERS

Компанія Flint Hills Resources згодна купити нафту сорту North Dakota Sour, якщо їй доплатять за неї 0,50 долара/барель, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

У січні 2014 року ця марка коштувала 47,60 долара, але до січня 2015 року подешевшала до 13,50 долара/барель.

"North Dakota Sour є вкрай низькоякісним сортом з високим вмістом сірки. За повідомленням виконавчого віце-президента далласской компанії Turner Mason Джона Ауерса, з 2011 року компанія Enbridge перестала надавати свої нафтопроводи для високосірчистої нафти і її доводиться вивозити вантажівками та залізничним транспортом, що значно збільшує витрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на North Dakota Sour припадає менше 15 тисяч барелів на добу із загального видобутку нафти в Північній Дакоті. Для порівняння, в західній частині штату розташована сланцева формація Баккен, яка щоденно видобуває 1,1 мільйона барелів низькосірчаної нафти.

Представник Flint Hills Джейк Рейнт не відповів на телефонний дзвінок і запит Bloomberg по електронній пошті з проханням прокоментувати цінову політику компанії.

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Нафта з високим вмістом сірки в цілому коштує менше, оскільки для її переробки потрібно спеціальне обладнання, пояснює агентство. Bloomberg також нагадує, що минулого року в канадському центрі нафто- і газовидобутку Едмонтоні пропан протягом трьох місяців продавався за негативною ціною, тобто продавці доплачували покупцям.

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На думку Ауерса та президента Lipow Oil Associates з Х'юстона, якщо виробникам доводиться платити, щоб у них купили нафту, то залишається тільки один вихід - припинити видобуток.

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