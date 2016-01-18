Україна за вихідні збільшила імпорт газу з ЄС на 23% - Eustream

Україна протягом минулих вихідних, 16-17 січня, збільшила добові обсяги імпорту природного газу з території Словаччини, яка забезпечує на сьогоднішній день близько 90% потреб України в імпортному паливі, на 23% порівняно з попереднім днем, - до 34 мільйонів кубометрів, свідчать дані оператора словацької ГТС – компанії Eustream.

За даними компанії, імпорт 16 січня склав 33,6 мільйона кубометрів, 17 січня – 34,2 мільйона кубометрів. При цьому заявка України на імпорт природного газу 18 січня становить 33,6 мільйона кубометрів, що на 19 січня – 33,6 мільйона кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" в результаті проведених в грудні-січні тендерів законтрактував 1,7 мільярда кубометрів природного газу до березня 2016 року у п'яти європейських компаній за рахунок 300 мільйонів доларів кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.

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Як зазначили в "Нафтогазі", вартість природного газу варіюється від 188 до 211 доларів за тисячу кубометрів.