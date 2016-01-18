"Енергоатом" взяв кредит в "Укрексімбанку" на 750 мільйонів

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, підписало договір з державним "Укрексімбанком" на залучення кредиту на суму 750 мільйонів гривень.

Як йдеться в повідомленні компанії на веб-порталі "Державні закупівлі", договір акцентований 5 січня.

Згідно з повідомленням, позикові кошти залучаються строком на один рік.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року "Енергоатом" взяв у "Укрексімбанку" кредит на 52,5 мільйона доларів для погашення заборгованості перед російською компанією "ТВЕЛ" за постачання ядерного палива.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

"Укрексімбанк" працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. Банк на 100% знаходиться у власності держави.