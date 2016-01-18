Іран прийняв рішення різко збільшити видобуток нафти

Влада Ірану розпорядилася збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу, передає Прайм з посиланням на заступника міністра нафти країни.

"Іран готовий збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу після зняття санкцій, указ про збільшення видобутку був виданий сьогодні (в понеділок)", - заявив заступник міністра нафти і керуючий директор Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Рокнеддин Джаваді.

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У суботу, 16 січня, країни МАГАТЕ отримали фінальну доповідь експертів агентства з іранської ядерної програми, що передує офіційному початку її реалізації. В документі підтверджується, що іранська сторона виконала свої зобов'язання в рамках угоди щодо ядерної програми. Після цього ЄС і США підтвердили зняття з Ірану економічних і фінансових санкцій, пов'язаних з його ядерною програмою.

Іран та "шістка" в липні 2015 року досягли історичного угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома. Тривалі переговори завершилися прийняттям спільного всеосяжного плану дій, виконання якого повністю зніме з Ірану введені раніше економічні та фінансові санкції з боку РБ ООН, США та Євросоюзу в обмін на верифікацію мирного характеру іранської ядерної програми.