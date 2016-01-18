Президент Польщі Дуда вважає Nord Stream-2 політичним проектом

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда, передає kommersant.ru. Він зазначив, що причини для його будівництва - насамперед політичні, а не економічні.

"Ми не згодні з цим проектом, він не має відношення до економіки. Польща вважає цей проект політичним", - підкреслив польський президент. Також він додав, що Nord Stream-2 вдарить по енергетичних інтересах не тільки Польщі, але й України. У зв'язку з цим, заявив президент, Польща має намір звернутися до Єврокомісії.

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Раніше стало відомо, що уряди Чехії і Греції прийняли рішення не підписувати звернення урядів семи країн Центральної та Східної Європи до Єврокомісії з вимогою закрити проект будівництва Nord Stream-2 - газопроводу, який повинен бути прокладений по дну Балтійського моря до узбережжя Німеччини. Це звернення було ініційоване урядами Польщі та Словаччини. Крім урядів цих країн до нього приєдналися Угорщина, Румунія, Естонія, Латвія і Литва.