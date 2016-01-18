Запаси дефіцитного вугілля на складах українських ТЕС збільшилися майже до мільйона тонн

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 15 по 18 січня збільшилися на 0,1% – до 926,7 тисяч тонн з 911,7 тисячі тонн, говориться в повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС за вказаний період збільшилися до 2,279 мільйона тонн з 2,272 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 27 листопада назвав недостатніми наявні запаси вугілля в Україні і вимагає від профільних чиновників надати план чітких заходів щодо забезпечення стабільної роботи енергосистеми країни в умовах дефіциту палива.

Резервним джерелом поставок було обрано антрацитове вугілля з Південно-Африканської Республіки, який Україна закуповувала минулого року. У поточному опалювальному сезоні перший балкер BULK CHINA з вугіллям з ПАР обсягом 168 тисяч тонн прибув в морпорт "Південний" 5 грудня.

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За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія "Центренерго" закупила першу партію південноафриканського вугілля за ціною 57 доларів за тонну.

Прибуття наступної партії вугілля з ПАР очікується в січні поточного року.