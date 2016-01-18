Запаси дефіцитного вугілля на складах українських ТЕС збільшилися майже до мільйона тонн
Запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС протягом вказаного періоду збільшилися до 2,279 мільйона тонн.
Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 15 по 18 січня збільшилися на 0,1% – до 926,7 тисяч тонн з 911,7 тисячі тонн, говориться в повідомленні держкомпанії "Укренерго".
Згідно з повідомленням, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС за вказаний період збільшилися до 2,279 мільйона тонн з 2,272 мільйона тонн.
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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 27 листопада назвав недостатніми наявні запаси вугілля в Україні і вимагає від профільних чиновників надати план чітких заходів щодо забезпечення стабільної роботи енергосистеми країни в умовах дефіциту палива.
Резервним джерелом поставок було обрано антрацитове вугілля з Південно-Африканської Республіки, який Україна закуповувала минулого року. У поточному опалювальному сезоні перший балкер BULK CHINA з вугіллям з ПАР обсягом 168 тисяч тонн прибув в морпорт "Південний" 5 грудня.
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За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія "Центренерго" закупила першу партію південноафриканського вугілля за ціною 57 доларів за тонну.
Прибуття наступної партії вугілля з ПАР очікується в січні поточного року.