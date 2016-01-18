Саудівська Аравія в листопаді збільшила експорт нафти майже на 5%

Саудівська Аравія збільшила обсяг експорту нафти в листопаді 2015 року порівняно з попереднім місяцем на 4,8% - до 7,719 мільйона барелів на день, повідомляє Прайм з посиланням на організацію "Спільна ініціатива щодо нафтової статистики" (JODI).

"Видобуток нафти в королівстві в листопаді, за даними організації, скоротилася на 0,87%, до 10,186 мільйона барелів на день. Місяцем раніше, в жовтні, видобуток нафти в країні становив 10,276 мільйона барелів на день", - йдеться в повідомленні.

Одночасно з цим переробка на НПЗ саудитів збільшилася в листопаді на 1,28% і склала 2,054 мільйона барелів на добу.

Другий за величиною виробник нафти ОПЕК - Ірак - збільшив експорт нафти в листопаді на 24,26%, до 3,365 мільйона барелів на день, повідомляє JODI. При цьому видобуток нафти в звітному періоді склала 3,659 мільйона барелів на день, що на 2,4% більше порівняно з показником жовтня.

Згідно з даними організації, Кувейт наростив обсяг експорту нафти в листопаді до 2,09 мільйона барелів на день, що на 9,7% більше порівняно з показником жовтня, який становив 1,905 мільйона барелів на день. У звітному періоді країна збільшила видобуток нафти на 3,57%, до 2,9 мільйона барелів на день.

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З початку літа 2014 року до кінця минулого року ціни на нафту впали більш ніж втричі - зі 115 до 36 доларів за барель марки Brent, а в 2016 році вже опустилися нижче 30 доларів. Фундаментально спад пояснюється високим рівнем видобутку у світі при попиті, який уповільнюється, в тому числі через ситуацію в Китаї. Однак таке глибоке падіння експерти все частіше стали пов'язувати з фінансовими факторами, включаючи зміцнення долара. У прогнозах ж вони в цілому єдині - низькі нафтові ціни надовго.