"Безумовний чемпіон світу": Росія задарма спалює газу в чотири рази більше, ніж продає Україні

Про це свідчать дані наукового видання Energy, повідомляє Slon.ru.

"Свіже дослідження в науковому журналі Energies повідомляє: за рік Росія спалює просто так, задарма, у вигляді газових факелів в чотири рази більше газу, ніж було продано Україні в 2015 році. У 2012-му в факелах згоріло 25 млрд кубометрів газу – і за цим показником Росія безумовний чемпіон світу. За нею з великим відривом йдуть Ірак, Іран, Нігерія і Венесуела", - зазначає видання.

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Згідно з повідомленням, цифри для всіх країн планети порахувала для своєї наукової статті команда Крістофера Елвіджа з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Зазначається, що вчені пішли нестандартним шляхом: замість того, щоб випрошувати звіти у газовиків і нафтовиків, вони стали аналізувати знімки нічної Землі з космосу. Вчені поки що повністю проаналізували дані лише за 2012 рік.