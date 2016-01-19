JPMorgan різко погіршив прогноз щодо ціни на нафту Brent у другому кварталі 2016 року

Згідно з цими оцінками, ціна нафти Brent у другому кварталі 2016 року складе близько $25, а протягом всього року середня ціна цієї марки нафти буде складати близько $31,50 за барель, передає DT.UA з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Як повідомив керівник департаменту досліджень сировинного ринку швейцарської компанії Julius Baer Норберт Рюкер, причиною падіння цін на нафту стане вихід Ірану на світовий ринок.

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Прогноз JPMorgan для цін на нафту є найбільш песимістичними серед найбільших банків світу за нафти WTI: Barclays – 37 доларів, UBS – 40 доларів, Moody's – 40 доларів, Goldman Sachs – 40 доларів (на середину року), Bank of America – 45 доларів, Morgan Stanley - 47,5 доларів, Citigroup - 47,75 доларів.

Нагадаємо, вчора влада Ірану розпорядилася збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу.

У суботу, 16 січня, країни МАГАТЕ отримали фінальну доповідь експертів агентства з іранської ядерної програми, що передує офіційному початку її реалізації. У документі підтверджується, що іранська сторона виконала свої зобов'язання в рамках угоди щодо ядерної програми. Після цього ЄС і США підтвердили зняття з Ірану економічних і фінансових санкцій, пов'язаних з його ядерною програмою.