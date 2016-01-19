Нафта Brent подорожчала до $29 за барель

У вівторок, 19 січня, ціни на нафту незначно зросли на фоні високого споживання Китаю. Про це повідомляє Reuters.

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За даними Bloomberg, станом на ранок на лондонській біржі ICE Brent подорожчала на 2,14% - до $29,16 за баррель.

Нафтою WTI на біржі NYMEX у Нью-Йорку торгують по $29,56 за барель, вона подорожчала на 0,48%.

Як повідомлялось, 18 січня вартість нафти марки Brent оновила 13-річний мінімум після зняття санкцій з Ірану.

Нагадаємо, вчора влада Ірану розпорядилася збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу.

У суботу, 16 січня, країни МАГАТЕ отримали фінальну доповідь експертів агентства з іранської ядерної програми, що передує офіційному початку її реалізації. У документі підтверджується, що іранська сторона виконала свої зобов'язання в рамках угоди щодо ядерної програми. Після цього ЄС і США підтвердили зняття з Ірану економічних і фінансових санкцій, пов'язаних з його ядерною програмою.