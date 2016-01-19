"Газпром" вимагає від України $2,5 мільярда за невибраний газ

«Сьогодні ПАТ «Газпром» направило НАК «Нафтогаз України» рахунок на оплату газу, невибраного українською компанією в 3 кварталі 2015 року за умовою «бери або плати», - йдеться у повідомленні компанії.

Як зазначили в «Газпромі», «Нафтогаз» за оспорюваним з літа 2014 року контрактом повинен був купити в 3 кварталі 2015 року 10,485 млрд куб. м газу.

«Враховуючи це, а також обсяг газу, поставлений «Газпромом» в Україну в 3 кварталі 2015 року, «Нафтогазу України» виставлено рахунок на суму 2,549 млрд дол. «Газпром» чекає оплати рахунку протягом 10 днів», - наголосили в «Газпромі».

«Україна в 2015 році фактично відмовилася від закупівель російського газу в третьому кварталі, таким чином, жодних домовленостей про незастосування правила «бери або плати» в цьому періоді не було», - цитує прес-служба главу «Газпрому» Олексія Міллера.

У «Газпромі» нагадали, що в 2015 році умова «бери або плати» не застосовувалася для НАК «Нафтогаз України» в 1, 2 і 4 кварталах.

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Довідка УНІАН. «Нафтогаз» і «Газпром» з червня 2014 перебувають в Арбітражному суді Стокгольма. «Нафтогаз» підготував обґрунтування своїх претензій і заявив свої позовні вимоги в рамках арбітражного провадження за контрактом на постачання газу в січні 2015 року.

«Газпром» не вперше виставляє «Нафтогазу» рахунки, посилаючись на пункт контракту 2009 року, який, на думку російської компанії, містить положення «бери або плати». Такі рахунки жодного разу не було прийнято до оплати, оскільки вони, на думку «Нафтогазу», не відповідають контрактам. Крім того, серед заявлених «Нафтогазом» позовних вимог є вимога про визнання цього пункту контракту недійсним.

Також арбітражне провадження ведеться за контрактом на транзит природного газу через Україну.

Позовні вимоги за цим контрактом «Нафтогаз» заявив у травні 2015 року. Сумарні претензії «Нафтогазу» до «Газпрому» за двома контрактами перевищують 16 млрд дол.

Зустрічні позовні вимоги «Газпрому» до НАК «Нафтогаз України» в Стокгольмському арбітражі складають 29,2 млрд дол.