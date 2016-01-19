Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погіршило прогнози світового попиту на нафту в 2016 році на 0,1 мільйона барелів на день - до 95,7 мільйона барелів на день, повідомляє Прайм з посиланням на щомісячну доповідь агентства.

"Не особливо низька температура на початку зими в Японії, Європі та США, разом зі слабкими економічними показниками в Китаї, Бразилії, Росії та інших залежних від сировинних товарів країн, призвели до того, що зростання попиту на нафту знизився з майже п'ятирічного максимуму в третьому кварталі (2,2 мільйона барелів на день) до річного мінімуму в четвертому кварталі (1 мільйон барелів на день). Прогноз на 2016 рік передбачає помірне зростання попиту на 1,2 мільйона барелів на день", - наголошується в доповіді.

У 2015 році, за прогнозами МЕА, попит на нафту склав 94,5 мільйона барелів на день.

Видобуток нафти ОПЕК у грудні знизилася на 90 тисяч барелів на добу, до 32,28 мільйона барелів на добу, включаючи дані Індонезії, яка раніше приєдналася до організації. Видобуток знизився в Саудівській Аравії та Іраку, двох найбільших видобувачів ОПЕК. При цьому видобуток в Ірані зріс на 40 тисяч барелів на день - до 2,91 мільйона барелів на день - максимуму з червня 2012 року.

"Загальний обсяг видобутку ОПЕК на 1,06 мільйона барелів на день вище, ніж рік тому, що сприяло зниженню цін до 12-річних мінімумів", - зазначають експерти МЕА. За підсумками 2016 році видобуток членів ОПЕК може перевищити 32 мільйона барелів на день, зазначає МЕА (в 2015 році - 32,02 мільйона барелів на день).

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При цьому видобуток в країнах, що не входять до організації, минулого місяця впав на 650 тисяч барелів на день - до 57,4 мільйона барелів на день. За підсумками минулого року видобуток в цих країнах становив 57,6 мільйона барелів на день. У 2016 році видобуток в країнах, які не є членами ОПЕК, за прогнозами МЕА, знизиться на 0,6 мільйона барелів на день - до 57 мільйонів барелів на день.