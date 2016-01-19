Ціна нафти ОПЕК впала до 13-річного мінімуму

Ціна нафтового кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 18 січня, знизилася на 4,7%, або на 1,16 долара, до 23,58 долара за барель з 24,74 доларів в попередній торговий день, йдеться в повідомленні організації.

За даними ОПЕК, вартість нафти востаннє перебувала на рівні трохи нижче нинішньої ціни 29 квітня 2003 року, коли барель "чорного золота" ОПЕК коштував 23,27 долара.

У 2014 році середня ціна "корзини" складала 96,23 долара за барель, в 2013 році – 105,57 долара, у 2012 році – 109,74 долара, у 2011 році – 107,46 долара, у 2010 році – 77,45 долара за барель.

Рекорд ціни "кошика" було встановлено 3 липня 2008 року – 140,73 долара за барель.

Читайте такожСаудівська Аравія в листопаді збільшила експорт нафти майже на 5%

Довідка УНІАН. Ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Читайте такожІран прийняв рішення різко збільшити видобуток нафти

Організація країн-експортерів нафти – ОПЕК – об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти.