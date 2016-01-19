В одному із штатів США бензин подешевшав до 3 гривень за літр

У місті Хоутон-Таун в штаті Мічиган вартість одного літра бензину знизилася до 12 центів, що становить близько 3 гривень за курсом Нацбанку, повідомляє телеканал ABC.

Вартість одного галона бензину в місті впала до позначки в 47 центів, сягнувши найнижчого показника протягом останніх 10 років, що в перерахунку становить 12 центів за літр.

Читайте такожЦіна на нафту з Північної Дакоти впала нижче нуля

Подібна ціна є результатом цінової війни, яку ведуть між собою три міські бензоколонки, зазначає старший аналітик бензинової галузі Патрік ДіГанн.

Читайте такожJPMorgan різко погіршив прогноз щодо ціни на нафту Brent у другому кварталі 2016 року

Він також зазначив, що наразі середня ціна бензину в США становить 12,20 гривні за літр, подешевшавши протягом останнього року на 4,20 гривні.