Україна у півтора рази підняла ціну на транзит російського газу

Про це заявив на прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Буде тариф 4,5 дол. на кожні 100 км. Це більш ніж на 50% вище від того, що було", - сказав він.

За словами міністра, Україна з початку 2016 року повністю змінила підхід до транзиту російського газу до ЄС, встановивши тарифи на вхід і вихід і газотранспортної системи.

"Тепер не буде поняття транзит газу, а буде вартість послуги з транспортування газу газотранспортною системою України", - зазначив Демчишин.

При цьому міністр нагадав, що на даний час "Нафтогаз" судиться з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі за контрактом 2009 року в частині транзиту російського газу.

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Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" запропонував "Газпрому" провести переговори щодо вартості послуг з транзиту російського газу до ЄС після того, як 29 грудня Національний комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові правила ціноутворення на даний вид послуг.

Однак, згідно з існуючим контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом", за яким сторони сперечаються у Стокгольмському арбітражі, вартість послуг з транзиту російського газу через Україну прив'язується до ціни на газ.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, ставка транзиту у першому кварталі 2015 року становила 2,88 дол. за 1 тис. кубометрів на кожні 100 км.

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Довідка УНІАН. Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м. При цьому за 2015 рік збільшився порівняно з 2014 роком на 7,9%, до 67,1 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК "Нафтогаз України" звернувся до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським "Газпромом", а також для компенсації коштів за недостатні обсяги його прокачування через Україну.