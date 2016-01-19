Демчишин назвав точну ціну імпортного газу з Європи

Вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче за ціну, яку пропонує російський "Газпром", заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин на прес-конференції у Києві 19 січня.

"Купуємо з європейського напрямку, там газ дешевше. Останні транзакції були десь по 190 доларів, трохи нижче можливо. Ми бачимо, що ця ціна значно нижча, ніж те, що запропонували в "Газпромі", - сказав Демчишин.

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Як повідомляв УНІАН, Україна протягом минулих вихідних, 16-17 січня, збільшила добові обсяги імпорту природного газу з території Словаччини, яка покриває на сьогоднішній день близько 90% потреб України в імпортному паливі, на 23% порівняно з попереднім днем, - до 34 мільйонів кубометрів.

НАК "Нафтогаз України" в результаті проведених в грудні-січні тендерів законтрактував 1,7 мільярда кубометрів природного газу до березня 2016 року у п'яти європейських компаній за рахунок 300 мільйонів доларів кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.

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Як зазначили в "Нафтогазі", вартість природного газу варіюється від 188 до 211 доларів за тисячу кубометрів.