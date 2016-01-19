Чергова партія вугілля з ПАР прибуде до України напочатку лютого

17:43, 19 січня 2016
Енергетика
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Судно з 85 тисячами тонн південноафриканського вугілля на борту прибуде до України 4-5 лютого.

REUTERS

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин очікує прибуття чергової партії антрацитового вугілля з ПАР 4-5 лютого.

Про це він сказав на прес-конференції в Києві.

"Очікуємо судно 4-5 лютого", - сказав Демчишин.

Раніше держкомпанія "Центренерго" повідомляла, що друге судно з 85 тисяч тонн вугілля з ПАР прибуде в Україну наприкінці січня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, перша партія вугілля з ПАР обсягом 168 тисяч тонн була доставлена в Україну судном на початку грудня 2015 року.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія "Центренерго" закупила першу партію південноафриканського вугілля по 57 доларів за тонну.

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