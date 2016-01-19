"Нафтогаз" вимагатиме від "Газпрому" довести в суді правомірність принципу "бери або плати"

Стокгольмський суд визначить правомірність претензій російського газового монополіста компанії "Газпром", яка виставила НАК "Нафтогаз України" рахунок в 2,549 мільярда доларів за відмову української компанії купувати газ у третьому кварталі 2015 року за контрактом 2009 року, оскаржуваному Україною у Стокгольмському арбітражі, йдеться в повідомленні "Натофгаза".

"Нафтогаз" вважає положення "бери або плати" у вигляді, що міститься в контракті з "Газпромом", неринковими, неправомірним та недійсним", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що "Нафтогаз" заперечує застосування цього положення в Стокгольмському арбітражному суді.

"Таким чином, правомірність претензій "Газпрому", заснованих на положенні "бери або плати", визначить суд", - підкреслили в компанії.

У "Нафтогазі" пояснили, що на даний час загальна сума грошових вимог, заявлених "Газпромом" у позові з посиланням на положення "бери або плати", становить 26,7 мільярда доларів і стосується періоду з 2012 по 2014 рік. При цьому в повідомленні наголошується, що "Газпром" запропонував "Нафтогазу" сплатити 2,5 мільярда доларів за третій квартал 2015 року, також посилаючись на згадане положення.

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня "Газпром" висунув НАК "Нафтогаз України" рахунок в 2,549 мільярда доларів за відмову української компанії купувати газ у третьому кварталі 2015 року за контрактом 2009 року, оскаржуваному Україною у Стокгольмському арбітражі.

Як вважають в "Газпромі", "Нафтогаз" за оспорюваним з літа 2014 року контрактом повинен був купити у 3-му кварталі 2015 року 10,485 мільярда кубометрів газу.

При цьому в "Газпромі" повідомили, що в 2015 році умова "бери або плати" не застосовувалося для НАК "Нафтогаз України" у першому, другому та четвертому кварталах.

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Довідка УНІАН. "Нафтогаз" і "Газпром" з червня 2014 року судяться в Арбітражному суді Стокгольма. "Нафтогаз" підготував обґрунтування своїх претензій і заявив свої позовні вимоги в рамках арбітражного виробництва за контрактом на постачання газу в січні 2015 року.

"Газпром" не вперше виставляє "Нафтогазу" рахунки, посилаючись на пункт контракту 2009 року, який, на думку російської компанії, містить положення "бери або плати". Такі рахунки жодного разу не були прийняті до оплати, оскільки вони, на думку "Нафтогазу", не відповідають контракту. Крім того, серед заявлених "Нафтогазом" позовних вимог є вимога про визнання даного пункту контракту недійсним.

Також арбітражне провадження ведеться за контрактом на транзит природного газу через Україну.

Позовні вимоги за цим контрактом "Нафтогаз" заявив в травні 2015 року. Сумарні претензії "Нафтогазу" до "Газпрому" за двома контрактами перевищують 16 мільярдів доларів.

Зустрічні позовні вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі становлять 29,2 мільярда доларів.