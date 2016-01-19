Демчишин щодо електропостачання Криму: Зараз нам розмовляти нема про що

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики Володимир Демчишин.

Міністр зазначив, що забезпечення Криму електрикою було вигідним для "Енергоатому" і енергосистеми України в цілому. "Додаткове завантаження наших потужностей була конструктивною і вигідною. Ми виробляли енергію і отримували гроші", - сказав Демчишин.

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Однак, як зазначив міністр, на даному етапі енергопостачання Криму – це питання, яке протягом останніх 2-3 місяців перебуває в політичній сфері.

"З нашого боку була позиція за договором, вона була неприйнятна другою стороною. Договір не підписаний, немає бази для того, щоб щось робити. Питання очевидне, якщо будуть якісь зміни, я буду інформувати, на даний момент просто немає приводу для подальших переговорів", - сказав Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2015 року розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який прямує у Крим з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар. Організатори акції вимагають звільнення політв'язнів, припинення тиску на незалежні ЗМІ, безперешкодний в'їзд для міжнародних спостерігачів на територію півострова, припинення репресій проти кримських татар. Після пошкодження електроопор на Херсонщині і припинення постачання електроенергії у Крим, учасники акції заявили про енергоблокаду.

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Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що очолюване ним відомство працює над новим договором про постачання електроенергії в Крим і розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі.

При цьому він допустив, що в договорі після слова "Крим" в дужках буде зазначено "Україна".

Держкомпанія "Укренерго" 8 грудня підключила до роботи одну з чотирьох ЛЕП в напрямку анексованого Росією Криму.

29 листопада держкомпанія "Укренерго" відновила лінію електропередач 220 кВ "Каховська - Титан" і заявила про готовність відновити енергопостачання Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак такої домовленості не було досягнуто.

6 грудня Чубаров заявив, що учасники блокади Криму дозволили частково відновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ "Каховська - Титан".