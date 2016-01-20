Нафта відновила падіння на новинах від МВФ і МЕА

Світові ціни на нафту в середу знову зменшуються, демонструючи негативну динаміку після публікації у вівторок прогнозу Міжнародного валютного фонду (МВФ) по зростанню світового ВВП в 2016-2017 роках, а також січневого доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), що підсилили негативний настрій інвесторів, пов'язане з збереженням надлишку пропозиції на нафтовому ринку, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 07:29 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,91% - до 28,27 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI все ще перевищує ціну за нафту марки Brent, однак також опускається - на 2,32%, до 28,88 долара за барель.

Повернення динаміки торгів нафтового ринку на торгах середовища до негативних показників після зростання цін на нафту днем раніше пов'язано з новим прогнозом МВФ щодо зростання світового ВВП на 2016-2017 років, викликав побоювання ринків за стабільність глобальної економіки. Фонд знизив показник на кожен рік на 0,2 процентного пункту - до 3,4% і 3,6% відповідно.

Крім того, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у січневій доповіді у вівторок заявило, що не виключає подальшого зниження світових цін на нафту на тлі збереження в 2016 році перевищення пропозиції над попитом. Агентство очікує, що третій рік поспіль пропозиція перевищуватиме попит на 1 мільйон барелів на день.

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Зберігаються і побоювання інвесторів, пов'язані з приходом іранської нафти на ринок. У суботу, 16 січня, Іран позбувся більшості накладених на країну санкцій після підтвердження готовності влади країни реалізувати програму по значному зниженню свого ядерного потенціалу. Тепер учасники ринку побоюються, що іранська сторона зможе протягом декількох тижнів наростити поставки нафти на 500 тисяч барелів на добу.

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"Ціни на нафту перебувають на рівні, на якому змагаються всі країни ОПЕК. Нафта продається наразі заради руху грошового потоку, а не прибутку", - наводить агентство Рейтер думку глави відділу інвестицій Ayers Alliance Securities Джонатана Барратта (Jonathan Barratt).