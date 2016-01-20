Транзит російського газу через Україну до ЄС збільшився на 42%

Транзит російського газу через територію України в Європейський Союз з 1 по 18 січня 2016 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 42%, до 3,7 мільярда кубометрів, говориться в повідомленні держкомпанії "Укртрансгаз".

"З 1 по 18 січня поточного року, через українську газотранспортну систему для європейських споживачів транспортовано 3,7 мільярда кубометрів природного газу, що на 42% або 1,1 мільярда кубометрів більше аналогічного періоду минулого року", - йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначили в "Укртрансгазі", на ранок 20 січня добовий обсяг транспортування газу через територію України становить 217 мільйонів кубометрів, що на 60% більше показників аналогічної дати 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в односторонньому порядку підвищила для компанії "Газпром" вартість послуги з транзиту російського газу в ЄС на 50%.

При цьому, НАК "Нафтогаз України" запропонував "Газпрому" провести переговори стосовно вартості послуг транзиту російського газу в ЄС після того, як 29 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), встановила нові правила ціноутворення.

Однак згідно з існуючим контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом", за яким сторони сперечаються в Стокгольмському арбітражі, вартість послуг з транзиту російського газу через Україну прив'язується до ціни на газ.

Транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 мільярда кубометрів. При цьому за 2015 рік збільшився порівняно з 2014 роком на 7,9%, до 67,1 мільярда кубометрів.

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Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК "Нафтогаз України" звернулася в Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським "Газпромом", а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.