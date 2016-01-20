Україна через морози збільшила заявку на імпорт газу зі Словаччини

Україна протягом найближчих двох днів, 20 та 21 січня, планує збільшити добові обсяги імпорту природного газу з території Словаччини на 10% порівняно з попереднім днем - до 37,041 мільйона кубометрів з 33,639 мільйона кубометрів.

За даними оператора ГТС Словаччини, компанії Eustream, Україна на 20 та 21 січня подала заявку на імпорт газу в обсязі 37,041 мільйона кубометрів, тоді як фактичний імпорт 19 січня склав 33,82 мільйона кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче тієї ціни, яку пропонує російський "Газпром".

Україна протягом минулих вихідних, 16-17 січня, збільшила добові обсяги імпорту природного газу з території Словаччини, яка покриває на сьогоднішній день близько 90% потреб України в імпортному паливі, на 23% порівняно з попереднім днем, - до 34 мільйонів кубометрів.

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НАК "Нафтогаз України" в результаті проведених в грудні-січні тендерів законтрактував 1,7 мільярда кубометрів природного газу до березня 2016 року в п'яти європейських компаній за рахунок 300 мільйонів доларів кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.

Як зазначили в "Нафтогазі", вартість природного газу варіюється від 188 до 211 доларів за тисячу кубометрів.