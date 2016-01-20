Іран буде продавати нафту європейцям за ціною близько $17 за барель

Про це повідомляє Reuters.

Агентство наводить дані «Національної іранської нафтової компанії», згідно з якими знижка на іранську нафту сорту Iran Heavy (входить в кошик ОПЕК — вона коштує 23,85 долара за барель) буде дорівнює 6,55 долара. Саудівська Аравія продає свою нафту з дисконтом в 4,85 долара за барель.

Як повідомляє Лента.ру, 18 січня уряд Ірану схвалив збільшення виробництва нафти на 500 тисяч барелів на добу.

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Днем раніше США і Євросоюз оголосили про зняття санкцій проти Ірану. Тегеран і «шістка» міжнародних посередників (США, Росія, Китай, Великобританія, Франція, Німеччина) досягли домовленості щодо ядерної програми Ісламської Республіки. Вона зобов'язалася перетворити завод в Фордо в технологічний центр, а реактор в Араку перебудувати згідно з проектом міжнародного консорціуму. Відпрацьоване паливо з нього буде вивозитися за межі країни.