Яценюк пропонує не платити за трансформатори для "Укренерго" і "Центренерго", поки не оцінять законність тендерів

Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

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«До речі, я прочитав інформацію про те, що є знову скандал з трансформаторами. Я прошу протокольне рішення Кабінету міністрів України про призупинення оплати трансформаторів для «Центренерго» і «Укренерго» до того моменту, поки не буде завершена перевірка умов проведення тендерів і пояснення того, чому іноземні компанії за дивним збігом обставин програли тендери і тільки «Запорізький трансформатор» виграв. Якісні, напевно, трансформатори. Російського виробництва. До нас надійшло звернення кількох іноземних компаній, тому будь ласка, Міністерство енергетики - це ваша відповідальність, закривайте цю лавку», - сказав Яценюк, звертаючись до міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишину.

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Раніше, 13 січня 2016 року, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду, звертаючись до міністра енергетики Володимира Демчишина, заявив про ознаки протекціонізму з боку держкомпанії «Укренерго» на користь російського бізнесмена Костянтина Григоришина, що виникли при проведенні тендерів на закупівлю трансформаторів вартістю понад 2 млрд грн.

В кінці грудня 2015 року Антимонопольний комітет України призупинив процедуру закупівлі трансформаторів держкомпанією «Укренерго» у зв'язку з скаргою компанії «Запоріжтрансформатор».

Перед цим Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) затвердила держкомпанії «Укренерго» інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 млрд грн.

Після затвердженої інвестпрограми «Укренерго» оголосило тендер на закупівлю трансформаторів. За повідомленнями в ЗМІ, держкомпанія збиралася купити трансформатори за завищеною вдвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство «Запоріжтрансформатор», підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

В кінці липня 2015 року Служба безпеки України заблокувала один з тендерів львівського підрозділу держкомпанії «Укренерго» на закупівлю трансформаторів, вартість яких була завищена на 40%.