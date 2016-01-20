"Газпром" розірвав договір щодо "Південного потоку"

«Газпром» розірвав договір за проектом газопроводу «Південний потік» з компанією South Stream Transport B. V. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу газового концерну.

Як наголошується в матеріалах монополії, South Stream Transport B. V. погодилася звільнити «Газпром» від виконання всіх зобов'язань за договором. Мова йде про договір поруки щодо зобов'язань «Газпром експорту» за угодою про транспортування палива від 2 жовтня 2013 року.

На початку січня болгарські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що російська сторона планує найближчим часом відновити проект з будівництва «Південного потоку», заморожений в грудні 2014 року. Проте в Міненерго РФ спростували зміни в статусі проекту; представник відомства уточнив, що «Південний потік», як і раніше, зупинений.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про зупинення реалізації «Південного потоку» 1 грудня 2014 року, пояснивши, що Москва так і не отримала дозвіл на будівництво трубопроводу з боку Болгарії. Замість «Південного потоку» російська сторона вирішила будувати аналогічний за потужністю «Турецький потік», який повинен забезпечити доставку російського газу до Європи через Туреччину. Проте переговори щодо «Турецькому потоку» також були перервані – у грудні 2015 року, через конфлікт Москви й Анкари. Він стався після того, як турецькі ВПС збили на кордоні з Сирією російський бомбардувальник Су-24.

Передбачалося, що з допомогою «Південного потоку» російський газ буде поставлятися в Європу в обхід України. Потужність газопроводу повинна була становити 3 млрд кубометрів палива на рік; вартість проекту оцінювалася приблизно в €16 млрд.

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South Stream Transport B. V. була створена для будівництва морської ділянки «Південного потоку». 50% акцій компанії належали «Газпрому», 20% – італійською Eni, по 15% – німецькій Wintershall Holding і французькій EDF. Після прийнятого рішення про замороження проекту «Газпром» викупив частки іноземних партнерів.