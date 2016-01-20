Shell через дешеву нафту скоротить 10 тисяч співробітників та очікує падіння прибутку

Прибуток голландської Shell за підсумками четвертого кварталу 2015 року може скласти 1,6–1,9 мільярда доларів, випливає з попередніх фінансових результатів компанії, повідомляє Slon.ru.

Це вдвічі менше, ніж протягом аналогічного періоду роком раніше. Прибуток у цілому за 2015 рік, за прогнозом компанії, складе від 10,4 до 10,7 мільярда доларів. У 2014 році прибуток компанії склав 22,6 мільярда доларів.

"Shell минулого року знизила операційні витрати на 4 мільярди доларів (10%). У 2016 році компанія планує скоротити витрати на 3 мільярди доларів. В рамках угоди з придбання британської енергетичної BG Group Shell має намір скоротити десять тисяч робочих місць до кінця 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Повний звіт за четвертий квартал, а також результати 2015 року компанія опублікує 4 лютого. Акції Shell на торгах в Нью-Йорку після публікації прогнозу впали на 4,1%, у Лондоні – на 5,7%.

Як вказує Bloomberg, компанія втрачає прибуток після падіння світових цін на нафту. Крім того, зниження вартості вуглеводнів до рівня $30 за барель призвело до того, що ринкова вартість Shell впала до мінімуму за сім років.

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У квітні минулого року Shell оголосила про підготовлюваний злиття з BG Group, сума операції оцінювалася в 47 мільярдів фунтів стерлінгів. Акціонери компаній проголосують за питання угоди 27 січня.