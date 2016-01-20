Кабмін не продовжив режим надзвичайної ситуації в енергетиці

Кабінет міністрів України сьогодні не продовжив режим надзвичайної ситуації в енергетиці, незважаючи на те, що міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин вніс відповідну пропозицію.

Про це міністр повідомив журналістам після засідання уряду в середу.

“Ні, не продовжив. Я вносив. До речі, дуже цікава тема. Я впевнений, що ті заходи, яких було вжито, вони були результативними, оскільки було заощаджено за розрахунками "Укренерго", півмільйона тонн вугілля", - сказав він.

При цьому Демчишин зазначив, що в уряді вирішили провести окрему нараду, за результатами якої обговорюватиметься питання необхідності продовження надзвичайного режиму в енергетиці.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 грудня 2015 року, після піврічної перерви, запровадив режим надзвичайної ситуації в енергетиці, який вперше було запроваджено у серпні 2014 року.

Перше, що входить до таких заходів, - проведення коригування тарифів на виробництво електричної енергії, зокрема виробникам, які працюють за ціновими заявками, і величин "зеленого тарифу".

Друге - встановлення додаткових платежів (надбавки, знижки) виробникам електричної енергії. Далі - коригування тарифів на передачу електричної енергії, коригування інвестиційних програм ліцензіатів.

Крім того, Кабмін доручив держкомпанії "Укренерго" встановлювати тимчасові обмеження на експорт електроенергії з України до ЄС, а також стежити за виконанням лімітів споживання електроенергії в Україні.