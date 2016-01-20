Україна подумає про закупівлі російського газу не раніше кінця лютого

Україна може розглянути питання закупівлі газу у Росії не раніше кінця лютого, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«У січні це (закупівля газу в РФ – УНІАН) малоймовірно, там далі під кінець лютого подивимося. Питання залежить від обсягів, які ми можемо піднімати зі сховищ. Ми на сьогодні можемо піднімати 120-130 млн кубометрів, тобто поки що запас є», - сказав Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, раніше Демчишин заявляв, що закупівлі газу в Росії на даний момент не є актуальними, оскільки запропонована ціна 212 дол. за тис. кубометрів перевищує ціну газу з Європи.

За словами міністра, Україна розраховує протягом 1-2 місяців отримати 500 млн дол. кредиту від Світового банку на закупівлю газу, а також оптимізувати кредитний портфель для зниження вартості позикових ресурсів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 2 по 9 січня скоротилися на 6,2%, або на 848 млн кубометрів, - до 12,904 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні голова Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що "Газпром" не має наміру давати знижку на газ Україні, газ продаватиметься за ринковими цінами - звучала цифра 230 доларів.

Наприкінці грудня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що «Газпром» зможе продовжувати продавати свій газ Україні в 2016 році за умови зниження його вартості нижче 200 доларів за тисячу кубічних метрів.

Вже 1 січня 2016 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про розмір мита при поставках газу з РФ до України до 31 березня включно. Якщо виходити з раніше оголошеної інформації, що контрактна ціна газу на цей період становитиме 230 доларів за 1000 кубометрів, знижка до ціни на газ складе 17,77 долара, а сама ціна - 212,23.

19 січня Демчишин заявив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче тієї ціни, яку пропонує російський "Газпром".

За розрахунками експертів, в 2016 році Україна може закуповувати у разі потреби російський газ за ціною приблизно 207-208 дол. Ціна на газ з Європи в 2016 році очікується на рівні 175-180 дол. за тис. куб. м.

У проект державного бюджету на 2016 рік закладена ціна імпортованого в Україну газу на рівні в середньому 225 дол. за тисячу кубометрів.