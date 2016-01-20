Блок №3 Рівненської АЕС відключено від мережі дією автоматичного захисту

Блок №3 Рівненської атомної електростанції 20 січня було відключено від енергомережі країни дією автоматичного захисту, при цьому станція веде підготовку до його підключення в мережу, йдеться в повідомленні держкомпанії «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, енергоблок було відключено від мережі в 12:46.

У повідомленні наголошується, що причину відключення з'ясовано, проводяться операції з включення енергоблока в мережу.

«Станом на 15:00 20 січня йде підготовка до підключення до мережі енергоблока №3 Рівненської АЕС. Реакторна установка знаходиться на потужності 1% від номінальної», - повідомляє прес-служба.

Також повідомляється, що станом на 15:00 в роботі перебувають два енергоблоки станції з сумарним навантаженням 1 430 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків і персоналу немає.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

«Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався і перебуває у межах діючих норм», - підкреслили в «Енергоатомі».

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Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва майже 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.