Демчишин: якщо РФ відмовиться платити нову ціну за транзит газу - "зустрічаємося в Стокгольмі"

Відмова Російської Федерації прийняти нові умови транзиту газу по українській території, озвучені Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, розглядатиметься в Арбітражному суді Стокгольма, повідомив міністр Володимир Демчишин.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, що буде, якщо Росія відмовиться приймати нові умови транзиту палива, він сказав: «Ви знаєте, що ми зустрічаємося в Стокгольмі».

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Україна в односторонньому порядку підвищила для компанії «Газпром» вартість послуги з транзиту російського газу до країн ЄС на 50%. Тариф зріс до 4,5 дол. за кожні 100 км.

За словами Демчишина, Україна з початку 2016 року повністю змінила підхід до транзиту російського газу до ЄС, встановивши тарифи на вхід і вихід з газотранспортної системи.

Нині «Нафтогаз» судиться з «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі щодо контракту 2009 року, в тому числі в частині транзиту російського газу.