"Укрнафта" шукає шляхи оптимізації витрат через зниження світових цін на нафту – голова правління

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта», як і інші найбільші світові нафтодобувачі, змушена шукати шляхи оптимізації витрат через значне зниження цін на нафту, вартість якої опустилися нижче позначки 29 дол. за барель.

Про це повідомляє прес-служба компанії з посиланням на голову правління Марка Роллінса.

«Всі компанії в нашій галузі різко скорочують витрати, щоб не лише втриматися на ринку, але й зберегти потенціал. Ми повинні слідувати їхньому прикладу. Зараз правління шукає шляхи оптимізації витрат на нові проекти», - цитує Роллінса прес-служба.

У повідомленні наголошується, що у зв'язку з тривалим падінням світових цін на нафту в останні кілька місяців «Укрнафта» вживає термінових заходів для скорочення операційних витрат компанії.

У кінці минулого року «Укрнафта» підготувала і подала на розгляд наглядової ради бюджет на 2016 рік, орієнтуючись на діапазон ціни на нафту від 30 до 45 дол. за барель.

«Проте вже цього місяця світові ціни опустилися нижче позначки 29 дол. за барель, тому компанія змушена переглянути бюджет і значно скоротити витрати», - підкреслюється в повідомленні.

При цьому голова правління компанії зазначив, що «Укрнафта» розробляє програму, що дозволяє зберегти компанію в несприятливих ринкових умовах.

«Ми розробляємо програму-мінімум, яка дозволить зберегти бізнес. Як тільки буде завершено процес формування бюджету та його затвердить наглядова рада, відповідні рішення щодо інвестицій будуть донесені до всіх структурних підрозділів компанії», - підсумував Роллінс, звертаючись до працівників компанії.

Також у повідомленні зазначається, що фінансовий підрозділ «Укрнафти» під керівництвом нового фінансового директора Ірини Євець уже почав впровадження ініціатив, спрямованих на зниження витрат.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня акціонери «Укрнафти» обрали новим головою правління підприємства громадянина Великобританії Марка Роллінса, проте контракт з ним наглядова рада «Укрнафти» підписала тільки в кінці вересня.

Вже у жовтні «Укрнафта» повідомила, що повністю виплатила державі дивіденди за 2014 рік і сплатила поточні податки.

На початку грудня наглядова рада «Укрнафти» повністю змінила склад правління. Разом з тим, у грудні голова «Укрнафти» представив план розвитку компанії, вказавши в ньому необхідність погашення боргу НАК «Нафтогаз України» перед «Укрнафтою» у розмірі 50 млрд грн.

На зустрічі з журналістами Роллінс заявив, що потрібно переглянути дивідендну політику, відмовившись від порочної практики викачування державою всіх грошових надходжень, інакше за існуючих низьких цін на енергоносії компанію чекає повільна смерть.

Попередник Роллінса Пітер Ванхеке неодноразово звинувачував керівництво «Нафтогазу України» в небажанні виконувати рішення Вищого господарського суду щодо повернення «Укрнафті» 2 млрд куб м. газу або погашення боргу за нього у розмірі від 9 до 14 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.