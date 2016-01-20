Ціна нафти марки WTI опустилася нижче $27

Під час торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту продовжили знижуватися, про це свідчать дані торгів, пише Gazeta.ru.

Як зазначається, ціни на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) впали більш ніж на 5%, до $26,92.

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На лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $1,18, до $27,58 за барель.