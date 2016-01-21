За тиждень споживачі на третину збільшили заборгованість перед "Нафтогазом"

Про це йдеться в повідомленні державного енергохолдингу.

Згідно з повідомленням, борг підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ, що використовується для виробництва теплової енергії, становить близько 79% від загальної суми заборгованості, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії, - близько 17%, борг прямих промислових споживачів - близько 4%.

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«Зростання заборгованості ТКЕ і ТЕЦ протягом третього тижня місяця є типовим і пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, спожитого в грудні минулого року, а розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 20-го числа поточного місяця», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

Прямі промислові споживачі, за даними «Нафтогазу», за минулий тиждень збільшили заборгованість за газ на 1% - до 938 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 травня 2015 року прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового становища НАК «Нафтогаз України», який надає найбільшому в Україні державному енергохолдингу право на примусове стягнення боргів за спожитий газ, а також на продаж боргів третім особам на аукціонах.

«Нафтогаз України» в січні-вересні 2015 року отримав 0,2 млрд грн чистого прибутку порівняно із збитками 42,2 млрд грн за аналогічний період минулого року.