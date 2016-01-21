Fitch погіршило прогноз цін на нафту і газ

Згідно з базовим сценарієм, аналітики агентства прогнозують, що середня вартість бареля нафти в 2016 році складе $45.

Але є і стресовий сценарій, за яким середня ціна на нафту складе $35 за барель.

При цьому у довгостроковій перспективі, згідно з базовим сценарієм Fitch, ціна на нафту складе $65.

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Що стосується природного газу, то базовий сценарій передбачає, що він цього року буде коштувати $2,5 за тис. кубічних футів. Ціни в довгостроковій перспективі очікуються у районі $3,25 за тис. кубічних футів.

Нагадаємо, раніше найбільший американський банк JPMorgan Chase різко знизив прогноз за ціною на нафту. Згідно з цими оцінками, ціна нафти Brent у другому кварталі 2016 року складе близько $25, а протягом всього року середня ціна цієї марки нафти буде складати близько $31,50 за барель.