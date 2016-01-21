До Європи вперше за 40 років прибув танкер з американською нафтою

Перший танкер з нафтою зі США прибув до Європи, після того як були зняті обмеження на експорт палива зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК з посиланням на The Financial Times.

Vitol, найбільший у світі незалежний нафтотрейдер, як очікується, проведе розвантаження в порту поблизу Марселя. Звідти нафта надходитиме по нафтопроводу до одного з двох заводів спільного підприємства, організованого Vitol і Carlyle Group. На думку джерел FT, швидше за все, мова йде про завод Cressier в Швейцарії. Однак також є ймовірність, що паливо буде поставлятися на завод Varo в Баварії.

Заборона на експорт американської нафти була знята 19 грудня, коли президент США Барак Обама підписав проект бюджету на 2016 рік, який передбачає скасування ембарго.

Відновлення США поставок палива почалося на тлі різкого падіння цін на нього. В ході торгів 20 грудня вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в березні 2016 року опускалася до $27,79.