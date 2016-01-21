Колишній міністр фінансів РФ допускає падіння цін на нафту до $16

Екс-міністр фінансів РФ, голова Комітету громадських ініціатив Олексій Кудрін не виключає падіння цін на нафту до $16-18 за барель.

"Сьогодні є цілий ряд факторів, який працює на зниження ціни. Вона буде нижчою, ніж ми бачимо сьогодні. Вона може дійти до 18 і навіть до 16 (доларів за барель), але на нетривалий час. Дійсно це буде найнижча точка", - заявив він на діловому сніданку "ВТБ Капіталу" в Давосі, пише ТАСС.

На думку Кудріна, російська економіка може повернутися до зростання протягом одного-двох років. "Протягом року-двох економіка вийде на позитивні показники", - сказав він.

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Колишній голова Мінфіну РФ додав, що наявність бюджетних резервів, низький рівень боргу і гнучкий курс рубля дозволили російській економіці швидко адаптуватися до поточних умов.

У середу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Кудрін заявив, що дефіцит російського бюджету за середньорічної ціни на нафту на рівні $30 за барель досягне 6% ВВП.

"Пік кризи ще попереду", - додав він. Екс-міністр також вважає, що російська влада повинна відмовитися від надій, що ціни на нафту знову підвищаться, і протягом 2-3 місяців визначитися з довгостроковою стратегією реформ.