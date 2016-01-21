Рівненська АЕС після усунення несправностей підключила до мережі енергоблок №3

Рівненська атомна електростанція ввечері 20 січня підключила до мережі енергоблок №3 після усунення несправностей, що викликали зупинку блоку дією автоматичного захисту, йдеться в повідомленні станції.

«20 січня 2016 о 18:53 енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000) підключений до мережі», - йдеться в повідомленні.

Станом на 20:00 20 січня в роботі знаходилося три енергоблоки Рівненської АЕС.

«Диспетчерський графік 2050 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - зазначили на станції.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 МВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 МВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 000 МВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 000 МВт з 2004 року.