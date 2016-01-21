Коболєв: "Північний потік-2" знищить український маршрут транспортування газу до ЄС

Голова найбільшої в Україні державної енергокомпанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вважає, що будівництво газопроводу «Північний потік-2», який «Газпром» має намір реалізувати з низкою європейських компаній, знищить маршрут транспортування природного газу в ЄС, повідомляє прес-служба компанії в Twitter .

"Якщо Nord Stream-2 буде побудований, український маршрут припинить існування. Європейський Союз принесе в жертву існуючі транспортні потужності на 151 млрд куб. М. На користь нових на 55 млрд куб. М," щоб покрити майбутнє зростання попиту ", - цитує прес -служба слова Коболєва.

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Як відомо, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток морського газопроводу сукупною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

На початку вересня 2015 «Газпром», Shell, OMV, E.On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

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У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта - Торжок-2», який забезпечить постачання газу по газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Європейського Союзу в обхід України.