Керівник British Petroleum порівняв ситуацію на нафтовому ринку з кризою 1986 року
На думку Боба Дадлі, у 2016 році відбудеться перебалансування ринків.
Керівник британської нафтовидобувної компанії BP Боб Дадлі вважає, що нинішнє падіння цін на нафту нагадує кризу 1986 року, коли надлишок пропозиції привів до аналогічного зниження, передає Газета.ru.
"Перший і другий квартали будуть дуже важкими. Це великий шок для видобувних країн. Він нагадує мені про 1986 рік", - сказав він.
З листопада 1985 року по квітень 1986 року ціни на WTI впали на 69%, з 31,82 долара за барель до 9,75 долара за барель. З червня 2015 року падіння нафтових цін становить 57%. Березневі ф'ючерси торгуються сьогодні 28,14 долара.
"Ціни залишаться низькими більш тривалого часу - але не назавжди", - вважає Дадлі. На його думку, пізніше в 2016 році відбудеться перебалансування ринків.
Станом на 12:18 лютневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилася на 0,46%, до 28,22 долара за барель.
Читайте такожFitch погіршило прогноз цін на нафту і газНа Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в лютому впали на 0,25%, до 27,81 долара за барель.